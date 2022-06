Olavsfest feirer 60 år med tidenes program

Björk og Carola topper plakaten når Trondheim fylles av mennesker, kultur og mening mellom 28. juli og 3. august.

Olavsfest fyller hele 60 år i 2022, og vil i ei hel uke få byen til å boble av aktivitet og kulturopplevelser som setter spor. Jubileumsfestivalen, som har fått HÅP som tema, feires med en sterk rekke artister og kunstnere i et program som spenner fra store konserter til tankevekkende samtaler i skjæringspunktet mellom tro og samfunn.

ISLAND, TRONDHEIM OG UKRAINA

Den største av dem alle er selveste Björk. Den islandske superstjernen spiller for aller første gang i Trondheim lørdag 30 juli, da hun står på scenen på Festningen. Der får vi møte en unik artist som gjennom flere tiår har påvirket populærkulturen og flyttet grenser. I 2021 startet Björk et nytt kapittel i en eventyrlig karriere gjennom fire «Björk Orchestral»-konserter på Island i oktober.

«For me, strings stand for the nerves of the human bodies. The voice and wind instruments are the lungs. Beats are for dancing and your heart pumping, but when you stroke stringed instruments, it’s like your nerves vibrating” sier Björk selv om å spille med strykeorkester.

I 2022 tar hun med seg konseptet på turné, og det er ekstra gledelig for oss i Olavsfest å presentere henne sammen med byens egen stolthet Trondheimsolistene, som selv er en internasjonal størrelse. Til sammen har de to aktørene på scenen svimlende 28 Grammy-nominasjoner. Ikke nok med dét:­ Før Björk går på scenen får publikum oppleve Kyiv kammerkor, som kommer rett fra krigen i Ukraina til scenen på Festningen!

CAROLAS VIKTIGSTE PROSJEKT

Selv om Festningen er ny arena for de største konsertene, vil Olavsfest fortsette å ha konserter i Borggården – en av landets mest unike konsertarenaer. Vi er veldig stolte over å presentere Carola, som synger hovedrollen i «Maria Magdalena», en konsertforestilling hun har skrevet selv sammen med Erik Hillestad.

– Dette er det viktigste jeg har gjort, sier Carola om forestillingen, som har urpremiere i Borggården under Olavsfest 1. august og som senere også blir gitt ut som plate.

KULTUR I MELLOMROMMET

Et mål for Olavsfest er å presentere kunst og kultur som gjør vår forestillingsverden større. Dette prøver festivalen å leve opp til gjennom å lete etter det vi liker å kalle mellomrommet. Mellom det som er innenfor og utenfor, mellom det nye og det gamle, mellom det hverdagslige og det hellige. Om det finnes et HÅP, vil vi finne det der i mellomrommet – der hvor tanker, følelser, erfaringer og virkelighetsoppfatninger blandes, endres og fornyes.

I et slikt motsetningsfylt mellomrom finner vi definitivt Kae Tempest: Poet, rapper, forfatter og dramatiker fra London, og en av sin generasjons mest spennende og begavede stemmer. Tempest opptrer i Nidarosdomen, selvfølgelig, i et rom der en allerede intens framføring kan få ny betydning og uventede dimensjoner.

Nye dimensjoner i og til Domen gir også det spektakulære kunstverket «Gaia», en gigantisk jordklode på sju meter i diameter som skal henge midt i katedralen under hele festivalen!

VESTFRONTMØTET – DEN EGENTLIGE HEADLINEREN

Alle store konserter til tross, på mange måter er det årlige temaordet den egentlige headlineren på Olavsfest. I 2022 er temaet HÅP, og som alltid legger det sterke føringer på festivalens innhold – enten det gjelder konsertene, den visuelle profilen eller det omfattende verbalprogrammet.

Vestfrontmøtet har vokst til å bli selve hjertet i Olavsfest, og samler daglig nærmere 1000 tilhørere (samt over 50 000 på NRK P2) på den vakre Vestfrontplassen. Her samtaler møteleder Håkon Haugsbø med en rekke spennende gjester, med nye og tankevekkende tema hver dag, der alle kretser rundt årets tema «håp» på en eller annen måte.

Festivalen har en rekke samtaleserier i tillegg til Vestfrontmøtet. Vår samarbeidspartner Adresseavisen tar opp en rekke aktuelle spørsmål i «Adressa-samtalen». Avisa Vårt Land bidrar med serien «Min tro», der de snakker med kjente mennesker om deres forhold til tro. Den norske kirke og Kirkens Nødhjelp har daglige møter med mennesker i «Rom for refleksjon» og «Påfyll i Kirkehagen», mens Diakonhjemmet og VID arrangerer fem samtaler under paraplyen «Fortellinger om håp i vår tid».

KONSERT FRA SEKS KIRKETÅRN

Allerede kl. 14 på åpningsdagen 28. juli kan du få med deg en av de mest spesielle opplevelsene under årets festival. Kristoffer Lo, kjent fra band som Highasakite og som komponist av filmmusikken til «Trondheimsreisen» og «Aksel», har skrevet et helt nytt verk kalt «HÅP». Det mest spektakulære her er at musikken skal spilles av seks musikere – som er plassert i hvert sitt kirketårn rundt omkring i Trondheim! Hvem av dem velger du å høre på – og hvor mange klarer du å høre samtidig?

«Håp» og Carolas «Maria Magdalena» er to av hele fem urframføringer under årets festival: Årets åpningskonsert er «The Stranger» av trondheimskomponisten Kim André Arnesen, framført av Together in Hope Choir fra USA i Nidarosdomen. «Kalvskinnsangen», skrevet av Georg Buljo, forteller om hvordan de samiske fangene ved Tukthuset i Nidaros brukte salmesang til å kommunisere på sitt forbudte morsmål, mens Vår Frue kirke er stedet når Norges Ungdomskor og Trondheim Sinfonietta urframfører Rebecka Ahvenniemis «Messe pour les raicines».

BRUN OG BJØRN

«Ane Brun stiller i en helt egen klasse som popsanger», skriver Aftenposten om artisten som står på scenen i Borggården 31. juli. Olavsfest er enige, siden debuten i 2003 har hun opparbeidet seg et stort publikum både i Norge og i utlandet og har en låtkatalog som står som en påle. 2021 var et produktivt år for Brun, som ga ut to album på rappen – og denne energien tar hun med seg inn i Borggården 31. juli.

Fra å være en særing som drev med jodling, strupesang og andre merkelige musikalske stunts, ble Bjørn Tomren hele Norges kjæledegge da han gikk til topps i «Stjernekamp» på NRK. Der viste han fram også mer inderlige og alvorlige sider ved seg selv, og Tomren behersker de fleste uttrykk, fra ekstremsang til via country, salmer og punk til hiphop. Det eneste som er sikkert i Borggården 2. august, er at vi aldri vet hva som kommer bak neste sving. Men vi tør garantere at du får kjenne på hele følelsesspekteret – fra det hysterisk morsomme til det mørke og melankolske.

HANNAH RYGGEN SOM «FESTIVALKUNSTNER»

Du har kanskje lagt merke til Olavsfests svært spesielle konsertplakater for årets festival? I år arrangeres Hannah Ryggen Triennale i regi av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Olavsfest samarbeider med dem om en plakatserie som er tungt inspirert av kunstnerbautaen Hannah Ryggen, som fra sitt verksted på Ørlandet skapte noe av den mest kraftfulle kunsten i Norge med sine vever. Ryggen døde i 1970, men vi har brukt hennes uttrykksform, fargepallett og symbolikk – med innspill fra Kunstindustrimuseets Ryggen-ekspert Solveig Lønmo – når vi har skapt helt nye bilder i hennes ånd.

En møysommelig prosess, som både inkluderer illustratører, 3D-kunstnere, vevere og en avansert digital vevsimulator, har resultert i en serie oppsiktsvekkende plakater som du nyte synet av rundt omkring i byen fram mot festivalen.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til herlige sommerdager på Olavsfest mellom 28. juli og 3. august – til opplevelser i mellomrommet, der håpet finnes og alt det spennende skjer!