Carola: «Maria Magdalena»

Carola lover sanger som gir trøst, kraft og mot i konsertforestillingen «Maria Magdalena».

«Et kjært hjerteprosjekt» sier Carola selv om «Maria Magdalena». Den unike konsertforestillingen skildrer påskedramaet gjennom øynene til en av Bibelens mest omtale kvinneskikkelser.

Maria Magdalena er en av de mest kjente og myteomspunne kvinneskikkelsene i Bibelen, og spesielt spiller hun en sentral rolle under hendelsene i påsken. I konsertforestillingen «Maria Magdalena» har Carola Häggkvist og Erik Hillestad gjenskapt påskedramaet slik de forestiller seg det fra Maria Magdalenas perspektiv.

Hillestad har skrevet alle tekster til «Maria Magdalena», mens Carola har laget melodiene. 1. august får publikummere på Olavsfest muligheten til å oppleve urfremføringen av den unike forestillingen i Borggården.

– Det viktigste jeg har gjort

– Dette er det viktigste jeg har gjort, det er et kjært hjerteprosjekt for meg, har Carola uttalt til Vårt Land. I intervjuet forklarer hun at musikken de har skrevet og historien om Maria Magdalena kjennes hellig og at det går rett til hjertet.

Hun og Hillestad jobber fremdeles med de siste sangene, som alle skal spilles inn i mai. Hun forteller til Vårt Land at de jobber med å få satt sammen kronologien i forestillingen, som skal romme både gleden, undringen og smerten som oppleves.

– Nå lever vi i litt spesielle tider også. Sangene inngir trøst, kraft og mot, sier hun til avisen.

Maria Magdalena er en myteomspunnet skikkelse i Det Nye Testamentet og en av Bibelens viktigste kvinner.

Blant alle legender og ord som er skrevet om henne er det mye vi ikke vet med sikkerhet. Men det som står fast er at hun hadde en helt spesiell rolle som den fremste blant kvinnene som fulgte Jesus fra Galilea til Jerusalem og ble med ham gjennom dramaet som førte til hans død

Mye mystikk

Produsent og tekstforfatter Erik Hillestad, sier at han og Carola i mange år har snakket om å sette i gang et prosjekt rundt den bibelske skikkelsen. Etter at de hadde vært og spilt inn to juleplater i Betlehem, sprang ideen om syngespillet ut av et felles ønske om å lage en påskeplate.

– Vi rettet fokuset mot Maria Magdalena som er den ene kvinnen som går igjen i alle fortellinger rundt hva som skjedde i påskedramaet, og som har en sentral rolle i alle fire evangelier. Hun er en spennende skikkelse å fordype seg i og det er mye mystikk knyttet til henne, forteller Hillestad, som også er produsent for konsertforestillingen.

Det oppreiste mennesket

Hillestad beskriver Maria Magdalena som en kvinne som representerer det oppreiste mennesket. Hun gikk fra fornedrelse til å bli reist opp av Jesus sin kjærlighet, og bli i stand til å kjenne erkjenne sin egen betydning. Det finnes flere fortellinger om ikke navngitte, lastefulle kvinner i Bibelen som av tradisjonen har blitt tillagt Maria Magdalenas navn.

– Jeg har prøvd å lete frem aspekter ved henne gjennom disse sidefortellingene, som ingen vet for sikkert er henne. Vi tar fatt i alt dette og bygger en historie om henne med utgangspunkt i den tradisjonen som finnes, forklarer Hillestad, som legger til at oppgaven for ham og Carola har vært å gi disse skikkelsene og fortellingene et større følelsesspekter gjennom tekst og musikk.

– Vi forsøker å forestille oss hvordan Maria Magdalena har tenkt, hvilke gleder hun har hatt, hvilken uro og desperasjon hun har følt. Dette er temaer som angår alle mennesker, uavhengig av tro. Kan jeg aksepteres, er jeg elsket, tør jeg våge å tro på meg selv, hva angrer jeg på?

Tidløst drama

Han håper at forestillingen kan gi publikummerne noen tanker rundt sin egen erkjennelse av å være menneske.

– Jeg håper de får en god stund med oss, at de liker musikken og finner den gripende. Borggården er en utrolig fin arena med en tusenårig historie. Det gir en ramme som både gjør det til et tidløst drama, men som samtidig forteller oss at fortellingen om Maria Magdalena også handler om de lange linjer i historien om mennesket, sier han.

Arrangementene er ved Kjetil Bjerkestrand og Atle Hallstensen. I bandet medvirker Kjetil Bjerkestrand (keyboards og piano), Gjermund Silseth (bass), Hallgrim Brattberg (gitar) og Rune Arnesen (trommer). Kammerkoret Aurum deltar, i tillegg til enkelte solister i biroller.