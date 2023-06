Vi snakkes på Vestfrontplassen

I år blir Vestfrontplassen et enda sterkere kraftsentrum i Olavsfest, med opptil fire daglige samtaler.

Gjennom festivalen arrangerer opptil fire samtaler på Vestfrontplassen fra lørdag 29. juli til torsdag 3. august.

– Det er et hovedmål for årets festival å styrke verbalprogrammet, og det gjør vi nå gjennom å løfte Vestfrontplassen som sentrum for et omfattende samtaleprogram, forteller Olavsfest-direktør Steinar Larsen.

– Det vil bli en tydelig endring ved årets festival. Vi ønsker å utvikle Vestfrontmøtet og Vestfrontplassen til å bli landets viktigste arena for verdispørsmål, og vi er svært glade for å ha så mange dyktige og spennende aktører med oss, sier Larsen.

I tillegg til Vestfrontmøtet kl. 13-14, vil publikum få oppleve Adressa-samtalen, Min tro og live-sendinger av NRK-programmene Kompass og Etikketaten. I tillegg vil selve åpningsarrangementet i år foregå på Vestfrontplassen, og ikke i Borggården som tidligere.

Vi er også glade for å kunne presentere live-versjonen av Norsken svensken og dansken på Byscenen. Det blir også samtaler i forbindelse med Olavskino, mens Den norske kirke har eget samtaleprogram i Kirkehagen rett ved Vestfrontplassen.

VESTFRONTMØTET

Lørdag 29. juli kl. 13 – TILLIT TIL DEN FREMMEDE

Samtidig som titusenvis av mennesker er stuet sammen i håpløshet i flyktningeleirene i Hellas, strekker norske kommuner seg langt for å skaffe ukrainske flyktninger bolig, barnehage og jobb. Mange kommuner håper at flykningene, og arbeidskraften deres, blir værende i landet. Hvorfor har vi større tillit til dem som er like oss selv?

DELTAKERE:

Sondre Justad (artist)

Amir Nizar Zuabi (kunstnerisk leder, Little Amal)

Birgitte Lange (generalsekretær, Redd Barna)

Zaineb Abdulsatar (skribent, tidligere varaordfører for Ungdommens bystyre i Trondheim)

Søndag 30. juli kl. 13 – TILLIT I KRISE

Russlands fullskala angrepskrig i Ukraina har skapt varige geopolitiske endringer. Kina og USA står i et kappløp om økonomi, teknologi – våpen og verdensmakt. Den globale økonomien er mer ustabil enn på lenge. Når usikkerhet og krise truer; er tilliten vår venn – eller fiende?

DELTAKERE:

Gunnhild Hoogensen Gjørv (professor, Senter for fredsstudier, Universitetet i Tromsø)

Beate Gangås (sjef for Politiets sikkerhetstjeneste i Norge)

Mandag 31. juli kl. 13 – TILLIT TIL DE FAKTISKE FORHOLD

Stadig flere får nyheter servert av algoritmer i sosiale medier. Færre stoler på at de redaktørstyrte mediene skriver det som er sant. Kunstig intelligens er på full fart inn i litteraturen og journalistikken. Hva skjer med et samfunn når innbyggerne ikke lenger skiller mellom sant og usant, falsum og fakta?

DELTAKERE:

Tove Bjørgaas (USA-korrespondent for NRK)

Inga Strümke (fysiker, forfatter og ekspert på kunstig intelligens)

Åsa Linderborg (journalist og forfatter)

Tirsdag 1. august kl. 13 – NÅR TILLITEN ER TAPT

Tillit tar lang tid å bygge opp, og kort tid å rive ned. «Ikke at du løy for meg, men at jeg ikke lenger tror på deg, har rystet meg». Sitatet fra filosofen Friedrich Nietzsche kan illustrere sjokket og sorgen vi føler når noen bryter tilliten vår. Tillitsbrudd ødelegger ekteskap, karrierer og vennskap. Hva gjør man for å bygge opp igjen tapt tillit?

DELTAKERE:

Kathrine Sørland (modell og tv-profil) og ektemannen Andreas Holck.

Esben Esther Pirelli Benestad (lege)

Onsdag 2. august kl. 13 – FORBRYTELSE OG STRAFF – OG TILLIT

Tillit mellom mennesker er selve limet i vårt samfunn, og undersøkelser har vist at folk i Norge har høy tillit til myndigheter og institusjoner. Men både politikere på Stortinget, NAV, Forsvaret, barnevernet, politiet og domstolene har blitt avslørt i å gjøre grove feil – som også har rammet uskyldige. Hvordan kan i være så sikre på at staten er vår tillit verdig?

DELTAKERE:

Kirsti Skogsholm (mor til tvillingene Mina og Mille, som døde i Spydeberg i januar)

Torsdag 3. august kl. 13 – MATEN OG Æ’EN. VÅRT DAGLIGE BRØD

Mat og drikke er livsnødvendig for oss mennesker. De som lager og selger næringsmidlene vi putter i munnen har stor makt over vårt kosthold, helse og økonomi. Prisene på mat øker og pakker og poser i butikken minker. Hvordan kan vi vite at ikke matvaregigantene lurer oss?

DELTAKERE:

Else Kåss Furuseth (komiker og programleder)

Sandra Borch (landbruks- og matminister)

Vestfrontmøtet ledes også i år av Håkon Haugsbø og sendes direkte på NRK P2. Listen over deltakere er foreløpig ikke komplett og kan bli endret. Oppdatert liste over deltakere kommer her på olavsfest.no og i årets festival-app.

ADRESSA-SAMTALEN

For fjerde år på rad inviterer vi i samarbeid med Adresseavisen til Adressa-samtalen under Olavsfest. Samtalene finner sted på Vestfrontplassen kl. 14-15 fra 29. juli til og med 31. juli.-

Her inviterer Adresseavisen nye stemmer og kjente profiler til å diskutere samfunnsaktuelle tema. Samtalene ledes av politisk redaktør Siv Sandvik og publiseres på adressa.no. Samtalene 29. og 30. juli sendes også direkte på NRK P2. Følg med på adressa.no, Adresseavisens Facebook-side, Olavsfest-appen og olavsfest.no for oppdatert program.

MIN TRO

Avisa Vårt Land har i en årrekke besøkt Olavsfest med sine «Min tro»-samtaler, der de snakker med kjente personer om deres forhold til tro. I år flyttes samtalene fra Vår Frue kirke til Vestfrontplassen, og ledes av Vårt Lands religions- og featureredaktør Elise Kruse. «Min tro» finner sted tirsdag 1. august, onsdag 2. august og torsdag 3. august mellom kl. 14 og 15.



ÅRETS SAMTALER:

1. august: KRISTIN MOEN SAXEGAARD (nylig tilsatt som ny domprost i Nidaros)

2. august: TRYGVE SKAUG (artist og poet)

3. august: ELSE KÅSS FURUSETH (programleder og komiker)

NRK KOMPASS

Vær publikum når NRK P2 sender «Kompass» direkte fra Vestfrontplassen. «Kompass» utforsker troen, livssynet, verdiene og etikken vi navigerer etter i samfunnet. Programmet sendes hverdager klokken 12 på NRK P2, og nå debuterer «Kompass» på Olavsfest!

Programleder Pål Plassen inviterer kunnskapsrike og engasjerte gjester til scenen foran Nidarosdomen for å snakke om aktuelle saker fra norsk trosliv, om impulser utenfra og om historiske hendelser du kanskje aldri har hørt om.

Programmet sender direkte fra Vestfronten kl. 12-13 mandag 31. juli, tirsdag 1., onsdag 2., og torsdag 3. august.

NRK ETIKKETATEN

Etikketaten er radioprogrammet der programleder Madeleine Cederström samler et panel for å diskutere ulike etiske dilemma. Onsdag 2. august kl. 15 spilles programmet inn fra Vestfrontplassen.