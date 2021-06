Vestfrontmøtet 2021

– Hva er rettferdighet, spør Olavsfest. Erna Solberg og Jonas Gahr Støre møtes for å svare under ett av årets Vestfrontmøter.

Vår oppfatning av ordet rettferdighet – tema for Olavsfest 2021 – legger grunnlaget for våre verdier, vårt verdensbilde og for vårt politiske syn. Fra skattepolitikk og bistandspolitikk, til ulikhet og pandemihåndtering. Alt handler til syvende og sist om hva vi anser som mest rettferdig.

På Vestfrontmøtet «Hva er rettferdighet?» fredag 30. juli møtes Statsminister Erna Solberg og Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre for samtale om begrepet. Betyr ordet det samme for dem, og hvordan oppnår vi et mest mulig rettferdig Norge?

Miljø, populisme og gapestokk

Møtet er kun ett av seks Vestfrontmøter under Olavsfest 2021, og vi er stolte av å kunne presentere et interessant og bredt program med en rekke spennende deltakere.

Lørdag 31. juli kan du for eksempel høre blant andre Thomas Seltzer, Åsa Linderborg og Mimir Kristjánssondiskutere den nye populismebølgen i verdenspolitikken. Moddi, Carsten Jensen og Sara Parkman samtaler om miljø og bærekraft i møtet «Er verden på vippepunktet?» søndag 1. august, mens Trine Skei Grande og Vigdis Hjorth er blant deltakerne som diskuterer konformitet og fordømmelse i sosiale medier i møtet «Den nye gapestokken» mandag 2. august.

Den kvinnelige imamen Sayran Ates og oslo-biskop Kari Veiteberg er dessuten blant deltakerne når vi stiller spørsmålet «Er Gud rettferdig?» torsdag 29. juli.

Hjertet i Olavsfest

Vestfrontmøtet er blitt selve hjertet i Olavsfest. Hver dag, seks dager på rad, fra og med olsok 29. juli, til og med 3. august, samles mennesker på Vestfrontplassen ved Nidarosdomen for å reflektere over spørsmål som angår alle mennesker. Stadig flere sier at det Aren­dalsuka er blitt for politikken, er Vestfrontmøtet blitt for refleksjonen rundt viktige verdi­spørs­mål i vår tid.

NRK P2 sender alle møtene direkte og i opptak. Under festivalen i 2020 fulgte 250 000 lyttere overføringene fra Vestfrontmøtene.

Program 2021:

TORSDAG 29. JULI – VESTFRONTMØTET: «ER GUD RETTFERDIG?”

I den norske kirkes «grunnlov», den augsburgske bekjennelse, står det at alle mennesker som ikke tror på Gud skal dømmes til «å pines uten ende». Er det rettferdig at noen mennesker skal pines i all evighet? I Bibelen finner vi en rekke skriftsteder der Gud står aktivt bak handlinger som kan karakteriseres som krigs­forbrytelser og etnisk rensning, mens vi i Koranen kan lese «når de fredlyste måneder er til ende, så drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem, pågrip dem, beleir dem, legg bakhold for dem overalt!»

På olsokdagen, den 29. juli, spør vi: «Er Gud rettferdig?»

Medvirkende:

Seyran Ates, jurist, feminist og kvinnelig imam fra Ibn Rushd-Goethe Moschee i Berlin.

Petter Skippervold, teolog, forfatter og adm. dir. for Mindshare Norge.

Jostein Odland, styremedlem i Holistisk forbund.

Kari Veiteberg, biskop i Oslo.

FREDAG 30. JULI – VESTFRONTMØTET: «HVA ER RETTFERDIGHET?»

Vår oppfatning av ordet rettferdighet – tema for Olavsfest 2021 – legger grunnlaget for våre verdier, vårt verdensbilde og for vårt politiske syn. Fra skattepolitikk og bistandspolitikk, til ulikhet og pandemihåndtering. Alt handler til syvende og sist om hva vi anser som mest rettferdig.

På Vestfrontmøtet «Hva er rettferdighet?» fredag 30. juli møtes Statsminister Erna Solberg og Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre for samtale om begrepet. Betyr ordet det samme for dem, og hvordan oppnår vi et mest mulig rettferdig Norge?

Medvirkende:

Erna Solberg, statsminister

Jonas Gahr Støre, leder for Arbeiderpartiet

Denne samtalen er et samarbeid mellom Olavsfest og Opplysningsvesenets fond.

LØR. 31. JULI – VESTFRONTMØTET: «KAN POPULISMEN REDDE DEMOKRATIET?»

Populismen er på full frammarsj som politisk kraft over hele verden. Selv liberale demokratier har en tendens til å utvikle hierarki og fåmannsvelde, som kan føre til stadig større avstand mellom «elitene» og «grasrota». Populisme kan defineres som politiske bevegelser som springer ut fra og løfter fram vanlige folks problemer og bekymringer. Den kritiserer elitedanning og storkapitalens makt, og kan få uttrykk både som venstre- og høyrepopulisme. Er populismen en destruktiv kraft eller er det populismen som vil redde et demokrati i krise?

Medvirkende:

Thomas Seltzer, programleder, musiker og selverklært populist

Åsa Linderborg, historiker, journalist og forfatter, blant annet av boken «Det populistiske manifest»

Mimir Kristjansson, journalist, forfatter og politiker for partiet Rødt.

SØNDAG 1. AUGUST – VESTFRONTMØTET: «ER VERDEN PÅ VIPPEPUNKTET?»

«Av 7348 registrerte katastrofehendelser mellom år 2000 og 2019 var 6681 klimarelaterte hen­del­ser. Katastrofene har siden 2000 krevd 1,23 millioner menneskeliv og rammet 4,2 milliarder mennesker. FN betegner at det økonomiske tapet etter ødeleggelsene er på rundt 1 640 milliarder dollar», sier leder for FNs kontor for kriserisikoreduksjon, Mami Mizutori.

Til tross for at vitenskapen og bevisene viser at vi er i ferd med å gjøre vårt eneste hjem til et ubeboelig sted for millioner av mennesker, fortsetter vi å så frøene til vår egen ødeleggelse. Når vi ikke kan vokse oss ut av krisen og det ikke finnes raske og enkle løsninger – hva gjør vi?

Medvirkende:

Moddi, artist med master i utvikling og bærekraft

Sara Parkman, artist

Carsten Jensen, forfatter

MANDAG 2. AUGUST – VESTFRONTMØTET: «DEN NYE GAPESTOKKEN»

I gamle dager kunne kriminelle bli dømt til å stå med klave rundt halsen på kirkebakken. Gape­stokken skulle påføre den skyldige skam. I vår tid har vi sosiale medier som kan fungere på samme måte. Enkelt­personer kan både hylles og fordømmes på det sterkeste, uten dom. Men også de redaksjonsstyrte mediene kan fungere på samme måte. Når alle mener det samme, hvem våger da å ta parti for den som anklages? Hvem våger stå opp mot konformismen, når vinden blåser i en og samme retning?

Medvirkende:

Åsa Linderborg, historiker, forfatter og tidligere kulturredaktør i Aftonbladet

Eirik Mosveen, tidligere journalist i VG, nå redaktør for Avisa Oslo

Trine Skei Grande, tidligere leder for partiet Venstre

Vigdis Hjorth, forfatter

TIRSDAG 3. AUGUST – VESTFRONTMØTET: «ER EN ANNEN VERDEN MULIG?»

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klima­endringene innen 2030. Verden skal altså bli en helt annen og mye bedre i løpet av 10 år. Men er en annen verden mulig? Og på hvilken måte kan vi bidra?

Medvirkende:

Karin Glatz Brubakk, barnepsykolog og feltarbeider for Leger uten grenser.

Bendik Nordgaard, leder for Flying Seagulls

Rania Jalal al-Nahi, ønsker å bli første norske kvinnelige muslimske leder.

Erik Hillestad, daglig leder for Kirkelig Kulturverksted

Møteleder : Håkon Haugsbø



* Merk: endringer i program kan tilkomme