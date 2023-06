Verdensfenomenet Little Amal til Trondheim

Olavsfest inviterer hele Norge til Trondheim for å ta imot Little Amal – en dukke på tre og en halv meter av ei syrisk flyktningjente som har reist over hele verden og blitt et internasjonalt symbol på menneskerettigheter.

Siden starten på den lange reisen fra den syrisk/tyrkiske grensen i 2021, har Amal forflyttet seg 8 000 kilometer, blitt tatt imot av rundt en million mennesker i 90 byer i 13 land over hele kloden. Når Olavsfest inviterer henne til Trondheim, blir dette det første gang hun besøker Norge og Skandinavia.

Historien om Little Amal er et storskala kunstprosjekt – et imponerende figurteater som responderer på omgivelsene og alle menneskene hun møter. På hvert sted blir hun tatt imot av kunstnere og hele lokalsamfunn som forener krefter, hjerterom og kreativitet for å skape begivenheter som får en egen mening. Little Amal er blitt et fenomen på sosiale medier, innleggene på Instagram og TikTok fra arrangementene blir sett av titalls millioner av mennesker over hele verden.

På denne siden vil du etter hvert finne oppdatert informasjon om hvor og når Amal opptrer under sommerens festival.





beenhere Her kan du møte Little Amal under Olavsfest:



Fredag 28. juli:

Velkommen, Little Amal! Little Amal ankommer Trondheim i området rundt Gamle Bybro. Hun blir tatt imot av det samiske miljøet, møter pilegrimsvandrerne som har gått fra Lian og andre oppmøtte ved Pilegrimsgården. De vandrer sammen til Vestfronten, der Little Amal deltar på åpningen av årets festival.



Lørdag 29. juli:

Little Amal vandrer i byen, går gjennom Olavsmarkedet og kommer til Vestfronten i forbindelse med Vestfrontmøtet.





Søndag 30. juli:

Familiefest for Little Amal i Borggården! Fra klokken 14 blir det verksteder der store og små kan delta i forberedelsene til den store festen for Little Amal. Klokken 16 blir det konsert med Rasmus & Verdens Beste Band, før Little Amal selv kommer til Borggården for å være med på festen.



Onsdag 2. august

Little Amal deltar på SFO-dagen. Fra klokken 11 denne dagen vil over tusen SFO-barn fra hele Trondheim komme til Marinen. Der vil de ta imot og leke med Little Amal. Alle er velkommen!



Torsdag 3. august:

Little Amal deltar på Trøndersk Matfestival. Først tar hun imot alle båtene som kommer lastet med mat til Ravnkloa kl. 10, før hun går opp til Stiftsgården. Etter klokken 14 vandrer hun hele veien fra Nidarosdomen og ned til Ravnkloa igjen, der Trondheim tar farvel med Little Amal for denne gang.



Men følg med! Little Amal kan dukke opp når du minst venter det…



ALLE LITTLE AMAL-ARRANGEMENT ER GRATIS!

Internasjonalt symbol på menneskerettigheter





Å ønske Amal velkommen handler om feiring, inkludering og vennskap – men også om å sette globale menneskerettigheter på dagsorden i lys av verdens flyktning- og klimakrise. «Ikke glem oss» er hovedbudskapet Amal har med seg på sin reise verden rundt.

– Amal er blitt et internasjonalt symbol på menneskerettigheter og blir en viktig attraksjon på en festival som har TILLIT som tema. Hvordan møter vi som samfunn og medmennesker de som kommer utenfra? Med tillit eller mistillit, spør Olavsfest-direktør Steinar Larsen.

– Vi i Olavsfest setter utrolig stor pris på at Little Amal velger å komme til Trondheim under årets festival. Amal symboliserer jo en syrisk flyktningjente på ti år, som vandrer verden rundt på leting etter sin mor, sier Larsen.

– Flyktningene som kommer til landet vårt er en positiv ressurs. Hvordan ønsker vi å ta imot flyktningene som kommer hit og hvordan gjør vi det i praksis? Årets tema for Olavsfest er «tillit». At Little Amal besøker oss, gir oss unike muligheter til å reflektere rundt dette spørsmålet. Vi samarbeider med ulike aktører i vår egen by og region, men også med aktører i resten av landet og over landegrensene. Olavsfest er en internasjonal festival og arena for refleksjon rundt menneskerettigheter og verdispørsmål. Ved at Little Amal besøker oss, løfter vi dette perspektivet ytterligere.

Deltar på hele festivalen

Amal vil ankomme Trondheim på åpningsdagen av Olavsfest 2023 28. juli, og blir helt sentral under årets åpningsarrangement. Hun vil dessuten delta på en rekke arrangementer under hele festivaluka.

Hvert arrangement blir unikt, skapt både av Amal selv, de lokale kunstnerne og møtene med befolkningen for øvrig – på tvers av generasjoner, bakgrunn og andre skillelinjer.

Besøket gir også en mulighet for aktører som ellers aldri ville møttes til å samarbeide rundt et felles mål. Little Amal er blitt en omreisende festival i seg selv, og vi gleder oss enormt til at Olavsfest og hele Trondheim får æren av å være vertskap for Little Amal.

Flere av de største hjelpeorganisasjonene i Norge er involvert og vil være til stede under festivalen. Mange aktører i Trondheim er allerede godt i gang med å planlegge aktiviteter som vil skape opplevelser rundt Amal. Men vi er svært åpne for innspill fra alle som har lyst til å være med på å gi Amal en hjertelig velkomst til Trondheim – målet er å sette hele byen i sving!

På denne siden vil du finne oppdatert informasjon om hvor og når Amal opptrer under sommerens festival.

Fakta om LITTLE AMAL

Har besøkt 13 land

Har møtt 1 million mennesker i levende live.

Har deltatt på 244 velkomstarrangement.

Har besøkt over 90 byer og tettsteder.

En halv million barn har deltatt på undervisningsopplegget som er laget i forbindelse med prosjektet.

Over 12 000 mennesker har vært involvert lokalt i arrangementene.

Little Amal har oppnådd 43 millioner views på TikTok.

16,5 millioner har sett Instagram-videoen fra da Amal ankom JFK Airport i New York.

Nettsiden er besøkt av 650 000.

Little Amal har 407 000 følgere på sine kanaler i sosiale medier, hovedtyngden i aldersgruppen 25-34 år.

Little Amal er produsert av London-baserte The Walk Productions, i samarbeid med Handspring Puppet Company fra Sør-Afrika.

FAKTA OM OLAVSFEST

En verdibasert kulturfestival som arrangeres i Trondheim mellom 28. juli og 3. august hver sommer.

Hele uka fylles Trondheim sentrum med fest og folkeliv, kvalitetskonserter, samtaler og mangfoldige kunst- og kulturuttrykk.

Olavsfest er en inkluderende arena for refleksjon rundt verdispørsmål og menneskerettigheter som er relevante for alle mennesker, uavhengig av hva du tror på.



