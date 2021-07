Olivier Latry – «Guds Vrede og menneskets lengsel»

Olivier Latry, domkantor i selveste Notre-Dame i Paris, spiller solo på Steinmeyerorgelet i Nidarosdomen. Det er en av kirkeorgelets virkelige mestere som kommer til Olavsfest 2021.

Sted: Nidarosdomen

Dato: torsdag 29. juli

Tidsrom: kl. 22:00

Pris: 250,- inkl. billettavgift

Et mirakel

Latry ble sensasjonelt nok utnevnt til domkantor i Notre-Dame allerede som 23-åring. Brannen i helligdommen gikk naturlig nok sterkt innpå ham.

– Det var et voldsomt drama for meg. Men selv om jeg har vært organist der i 30 år, preget det meg ikke nødvendigvis mer enn andre mennesker rundt om i verden. Det var et kollektivt sjokk at en bygning vi alle trodde var evigvarende kunne ødelegges i løpet av bare noen timer. Heldigvis ble ikke selve orgelet rammet av brannen, verken av varmen eller vannet fra slokkingen. Det var et mirakel, sier Latry, som ser fram mot gjenåpningen av katedralen i 2024 med stor forventning.

Det er ikke første gang Latry spiller i Trondheim og Nidarosdomen, han gjestet byen også for ti år siden. Men det var på et helt annet instrument, og det restaurerte Steinmeyerorgelet blir et nytt bekjentskap for ham.

– Jeg har hørt veldig mange lovord om restaureringen, og gleder meg veldig til å spille på det!

Kunst kan skape en rettferdig verden

Latry mener derfor at begrepet rettferdighet er relatere til mange kunstneriske verk.

– Og i tillegg, når du utøver musikk, må du følge en «riktig vei». Vil du spille korrekt, må du jobbe nøye med detaljer både i det tekniske og musikalske. Du må repetere den samme passasjen tusenvis av ganger for å nå et nivå du er fornøyd med. Du må dømme deg selv ustanselig, før du kan dømmes av andre, forklarer han.

– Jeg tror også at kunsten kan skape en mer rettferdig verden. Se på alle eksemplene på mennesker som endret sitt og andres liv bare gjennom å uttrykke noe kunstnerisk. Blant mange gode eksempler kan jeg nevne Gustavo Dudamel, alt han har opplevd med sitt orkester Simon Bolivar og alt det gode arbeidet han har gjort for ungdom.

Mestere og samtidskomponister

Olivier Latry blir betegnet som en virtuos, tenkende og eventyrlysten musiker. Han har utforsket alle deler av orgelmusikken, og har et eksepsjonelt talent som improvisator. Han er sterkt forbundet med det franske orgelrepertoaret. I tillegg til Messiaens komplette verk har han også spilt inn verk av blant andre César Franck, Camille Seint-Saëns og Johann Sebastian Bach. Selv om Latry har et dypt forhold til de gamle mestere, er han samtidig kjent for å framføre mye ny musikk av samtidskomponister.

– Det er veldig viktig for meg, først og fremst fordi det er en musikers plikt å ikke henge igjen i fortiden, men også fordi det er viktig å være med på å skape nytt repertoar. I tillegg er det nyttig å oppleve at en komponist ofte er opptatt av helt andre ting enn en musiker. På mange måter er komponister friere enn vi kanskje tror, og det bidrar til et interessant perspektiv. Spesielt når vi spiller gammel musikk og leter etter en «historisk korrekt» framføring. Friheten blir tydeligere, og du skjønner at du må finne en god balanse mellom denne friheten og musikkteoretisk research.